Centinaia di collezionisti si sono radunati sotto la pioggia davanti al padiglione The Peak di Coca-Cola, in piazza dei Cannoni a Milano. Tutti in fila per scambiare le spillette ufficiali delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. La scena si ripete da ore, con appassionati arrivati da ogni parte del mondo, pronti a scambiare o aggiungere pezzi alla loro collezione. Le persone si stringono in attesa, incuranti del brutto tempo, attratte dalla voglia di mettere le mani su

(LaPresse) Centinaia di collezionisti arrivati da tutto il mondo si sono messi in coda sotto la pioggia, davanti al padiglione The Peak di Coca-Cola, in piazza dei Cannoni a Milano, per l’attesissima giornata di scambio delle pin olimpiche. Negli anni, quello delle spillette commemorative è diventato lo sport non ufficiale dei Giochi. “Oggi celebriamo la ‘pin mania’, lo sport preferito da tutti i fan delle Olimpiadi. È un raduno in cui le persone si muovono per cercare queste pin, piccoli ricordi e cimeli delle diverse edizioni dei Giochi e di eventi particolari legati ad essi”, spiega Andrea Bombrini, direttore marketing di Coca-Cola, sponsor ufficiale di Milano-Cortina 2026 e organizzatore del raduno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Milano-Cortina, è "pin mania": centinaia in coda per scambiare le iconiche spillette

Centinaia di appassionati si sono radunati davanti all’Official Olympic Pin Trading Center di Milano, in via Carlo De Cristoforis.

A Milano si sono visti in tanti alle piste di curling, con le persone che si mettono in fila per lanciare la “stone”.

