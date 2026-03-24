Spettacoli, laboratori e iniziative culturali diffuse, dal centro alle frazioni, dal teatro alla musica. È il programma della quarta edizione della Giornata Mondiale del Teatro che si svolgerà sabato 28 marzo a Bollate. Organizzata dalla Uilt (Unione Italiana Libero Teatro), dall’Associazione Gost, insieme all’assessorato alla Cultura e Pace e altre realtà bollatesi, è una giornata per omaggiare l’arte del teatro. Istituita nel 1961 a Vienna dall’Istituto Internazionale del Teatro e celebrata in Italia dal 2009 su invito dell’Unesco, questa giornata a Bollate si traduce in un viaggio tra arte, condivisione e pace, che animerà luoghi quotidiani e li trasformerà in palcoscenici vivi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Viaggio tra laboratori e spettacoli: dal centro alle periferie è qui la festa

Articoli correlati

Milano in festa: Spettacoli e laboratori gratuiti per famiglie celebrano il Carnevale Ambrosiano.Milano si prepara a celebrare il Carnevale Ambrosiano con un calendario di eventi gratuiti pensati per bambini e famiglie, grazie all’impegno della...

Dinosauri al centro commerciale: arrivano i laboratori della mostra-evento "Viaggio nel Giurassico"Un tuffo indietro di milioni di anni, tra creature maestose e misteriose, nel cuore di Ravenna.

Contenuti utili per approfondire Viaggio tra laboratori e spettacoli dal...

Temi più discussi: Viaggio tra laboratori e spettacoli: dal centro alle periferie è qui la festa; CULTURA - Presentato a Palazzo Ducale il festival 'Le vie del Volto Santo'; Che mito il Museo!: tre domeniche tra racconti mitologici e laboratori per bambini; Super Gioco Sano porta la salute nei quartieri di Cremona.

Viaggio tra laboratori e spettacoli: dal centro alle periferie è qui la festaSpettacoli, laboratori e iniziative culturali diffuse, dal centro alle frazioni, dal teatro alla musica. È il programma della ... ilgiorno.it

Città della Scienza: nel weekend eventi e laboratori per la Giornata Mondiale dell’AcquaIl 21 e 22 marzo a Città della Scienza il calendario di laboratori in programma è l’occasione per riflettere, anche in chiave educativa, sul valore dell’oro ... napolivillage.com

“Volevano arrestarmi”. Momenti di paura per Valerio Ciaffaroni e Arianna Mercuri. Quello che doveva essere un viaggio da sogno alle Maldive si è trasformato in un incubo facebook

Viaggio quasi finito. Bilancio molto positivo in termini di progetti e collaborazioni. Ma alla fine le persone sono la cosa più importante. E ho il privilegio di lavorare con un team eccezionale. Arrivederci Shanghai. Theo, arrivo . x.com