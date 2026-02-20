Toy Story 5 | il trailer del nuovo capitolo sui giocattoli più famosi del cinema

Il trailer di Toy Story 5 rivela che i giocattoli di Bonnie devono affrontare una nuova minaccia portata dalla tecnologia. La causa è l’arrivo di Lilypad, un tablet innovativo che propone idee diverse rispetto ai giocattoli tradizionali. Buzz Lightyear, Woody e Jessie si trovano a dover difendere il loro ruolo nella vita della bambina, mentre il film mostra come si evolvono le loro dinamiche con l’avvento di questa novità. La scena si svolge in una stanza piena di giocattoli e dispositivi elettronici di nuova generazione.

Il nuovo trailer e il poster dell'atteso film d'animazione Disney e Pixar Toy Story 5. I giocattoli sono tornati e, questa volta, Buzz Lightyear, Woody, Jessie e il resto della banda devono affrontare una nuova sfida quando si trovano faccia a faccia con Lilypad, un nuovissimo tablet che arriva con le sue idee rivoluzionarie su ciò che è meglio per la loro bambina, Bonnie. Il momento del gioco sarà mai più lo stesso? Il trailer mostra anche Woody e Buzz che finalmente si ritrovano dopo la decisione di Woody di lasciare la banda e iniziare ad aiutare i giocattoli smarriti alla fine di Toy Story 4 (2019).

