La riviera ' sale in quota' la catena di family hotel si promuove con la maxi campagna tra Milano Cortina e Verona

La riviera romagnola punta sulle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 per attirare più visitatori. Le strutture alberghiere della zona si promuovono con una grande campagna tra Milano, Cortina e Verona. L’obiettivo è farsi conoscere da un pubblico internazionale e da milioni di italiani che ogni giorno si spostano tra le città del Nord. La strategia funziona: la riviera si presenta come una meta più vicina e accessibile, pronta a ricevere turisti in cerca di relax e divertimento.

“L’operazione - spiega una nota - porta la firma di Andrea Falzaresi, imprenditore e presidente di Club Family Hotel, che da Cesenatico ha disegnato una strategia ‘mobile’ e capillare, pensata per intercettare famiglie e viaggiatori nel momento più semplice: mentre si spostano. Il progetto mette in vetrina tutte le 15 strutture della catena – tra hotel e villaggi – e, insieme, le località che le ospitano. Oltre a Cesenatico, con due grandi punti di riferimento come il Tosi Beach e la Serenissima, la comunicazione richiama Cervia e Milano Marittima, Rimini e Riccione: nomi che evocano spiagge attrezzate, servizi e quell’accoglienza tipica della Romagna che è diventata un marchio riconoscibile”.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

