La riviera ' sale in quota' la catena di family hotel si promuove con la maxi campagna tra Milano Cortina e Verona

Da cesenatoday.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La riviera romagnola punta sulle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 per attirare più visitatori. Le strutture alberghiere della zona si promuovono con una grande campagna tra Milano, Cortina e Verona. L’obiettivo è farsi conoscere da un pubblico internazionale e da milioni di italiani che ogni giorno si spostano tra le città del Nord. La strategia funziona: la riviera si presenta come una meta più vicina e accessibile, pronta a ricevere turisti in cerca di relax e divertimento.

"L'operazione - spiega una nota - porta la firma di Andrea Falzaresi, imprenditore e presidente di Club Family Hotel, che da Cesenatico ha disegnato una strategia 'mobile' e capillare, pensata per intercettare famiglie e viaggiatori nel momento più semplice: mentre si spostano. Il progetto mette in vetrina tutte le 15 strutture della catena – tra hotel e villaggi – e, insieme, le località che le ospitano. Oltre a Cesenatico, con due grandi punti di riferimento come il Tosi Beach e la Serenissima, la comunicazione richiama Cervia e Milano Marittima, Rimini e Riccione: nomi che evocano spiagge attrezzate, servizi e quell'accoglienza tipica della Romagna che è diventata un marchio riconoscibile".

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

