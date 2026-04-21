la canottieri pescate intitola la palestra a lorenzo grignani morto in un incidente a sedici anni

La Canottieri Pescate ha deciso di intitolare la propria palestra a Lorenzo Grignani, il sedicenne di Airuno deceduto in un incidente stradale sulla ex Statale 36 a Olginate nel gennaio 2025. La cerimonia di riconoscimento si è svolta recentemente nella struttura, che ora porta il nome di Lorenzo. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla società sportiva.

Pescate (Lecco), 21 aprile 2026 – Sala Lorenzo Grignani. La palestra per gli allenamenti della Canottieri Pescate è stata dedicata a Lorenzo Grignani, il sedicenne di Airuno che una sera di gennaio del 2025 è morto in un incidente stradale in moto sulla ex Statale 36 a Olginate. Lorenzo era un atleta della Canottieri Pescate e stava tornando a casa proprio dopo gli allenamenti. Lorenzo Grignani aveva 16 anni Stava andando verso casa in sella alla sua Beta RR 50 motard Il ricordo. “Lorenzo – ha ricordato il sindaco di Pescate, Dante De Capitani – in questa sala allenamenti ha passato buona parte del suo tempo libero, e, pur frequentando una scuola impegnativa, non ha lesinato spirito di sacrificio, passione e determinazione verso questo sport che amava.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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