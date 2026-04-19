La Canottieri Pescate omaggia la memoria del giovane Lorenzo

A Pescate e alla Canottieri si svolge un momento di ricordo dedicato a Lorenzo Grignani, un ragazzo di 16 anni di Airuno scomparso nel gennaio 2025 a causa di un incidente stradale che si è verificato a Olginate. La cerimonia è stata organizzata per onorare la memoria del giovane.

Pescate e la Canottieri omaggiano la memoria di Lorenzo Grignani, il sedicenne di Airuno scomparso nel gennaio 2025 a seguito di un tragico incidente stradale avvenuto a Olginate. Si è infatti svolta nel pomeriggio di oggi, domenica 19 aprile, presso la sede della Canottieri Pescate la cerimonia.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate La Domotek Volley omaggia la memoria di Mario Calabrese: il messaggio da brividiLa Domotek Volley Reggio Calabria ha reso omaggio alla memoria di Mario Calabrese, figura fondamentale del volley regionale scomparso pochi giorni fa. Napoli omaggia Aldo Giuffré: domani la cerimonia di scoprimento della targa alla sua memoriaIl Comune di Napoli celebra la figura di Aldo Giuffré (1924-2010), protagonista assoluto del teatro e del cinema italiano, con l’apposizione di una...