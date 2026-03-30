Uno studente di 21 anni, iscritto alla facoltà di medicina in un’università milanese, è deceduto in seguito a un incidente coinvolgendo una Porsche Spyder dal valore di 165mila euro. L’incidente si è verificato durante una corsa con sirene spiegate in codice rosso verso un ospedale. Dopo il sinistro, il giovane è stato trasferito d’urgenza nel nosocomio, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico che non è riuscito a salvargli la vita.

È successo a Milano: il giovane è deceduto alcune ore dopo essere stato estratto dall'abitacolo, mentre i medici del Policlinico lo stavano operando. Studiava medicina all'università San Raffaele: sognava di diventare dentista. Il veicolo preso in leasing è omologato per due, ma a bordo erano in tre: salve le due amiche. Cosa dice la legge Ventuno anni compiuti a dicembre scorso, studente di medicina all'università Vita-Salute del San Raffaele di Milano, Lorenzo Mattia Persiani è morto dopo una corsa a sirene spiegate, in codice rosso, verso l'ospedale Policlinico dove è stato sottoposto a un delicato intervento. A bordo di una Porsche 718 Spyder RS da circa 165mila euro presa in leasing, si è schiantato a Milano lungo viale di Porta Vercellina, tra viale Papiniano e via Bandello, all'alba di domenica 29 marzo. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Lorenzo Mattia Persiani: lo studente morto dopo un incidente con la Porsche Spyder da 165mila euro. Si può guidare una supercar a 21 anni?

Articoli correlati

Lorenzo Mattia Persiani, chi era lo studente morto a 21 anni in Porsche a MilanoUn'altra giovane vita spezzata sulle strade milanesi: per il ragazzo non c'è stato nulla da fare.

Leggi anche: Lorenzo Mattia Persiani, chi è lo studente 21enne morto in un incidente in Porsche a Milano

Contenuti utili per approfondire Lorenzo Mattia Persiani

Temi più discussi: Milano, Porsche si schianta contro auto in sosta: morto il 21enne Lorenzo Mattia Persiani; Lorenzo Mattia Persiani, chi era lo studente morto a 21 anni in Porsche a Milano; Morto a 21 anni al volante di una Porsche noleggiata: Lorenzo Mattia Persiani e il sogno spezzato di fare il dentista; Lorenzo Mattia Persiani perde il controllo della Porsche e si schianta, morto a 21 anni. Distrazione, alta velocità o altro: cosa è successo.

Chi era Lorenzo Persiani: lo studente ventenne morto dopo lo schianto in Porsche a MilanoChi era Lorenzo Persiani: lo studente ventenne morto dopo lo schianto in Porsche a Milano. Si prova a far luce sulle dinamiche dell'incidente ... mam-e.it

Lorenzo Persiani, chi era lo studente morto dopo incidente su una Porsche a MilanoLeggi su Sky TG24 l'articolo Lorenzo Persiani, chi era lo studente morto dopo incidente su una Porsche a Milano ... tg24.sky.it

L'incidente di Milano in cui ha perso la vita Lorenzo Mattia Persiani, 21 anni, alla guida di una Porsche Spyder da 160.000 euro presa a noleggio, riapre una domanda che si ripone ogni volta che accade una tragedia simile: come è possibile che un ragazzo a - facebook.com facebook

Lorenzo Mattia Persiani, chi era il ragazzo morto nello schianto della Porsche dopo la discoteca milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com