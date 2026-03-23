Gambro Vantive sì alla vendita a Medolla e nel mondo | i 500 dipendenti con il fiato sospeso

Medolla, 23 marzo 2026 – Per la crisi Gambro-Vantive ci si rivede martedì 19 maggio alle 11 al Ministero dell’Industria. Il tanto atteso incontro del tavolo nazionale che si è tenuto a Roma ha comunque segnato un passo avanti in questa vertenza, apertasi con l’annuncio della proprietà, il Fondo statunitense Carlyle il 16 febbraio scorso, di disimpegnarsi rispetto a questo storico sito biomedicale. Cosa garantisce Carlyle fino alla vendita. “Riteniamo che gli impegni presi – ha affermato l’assessore regionale al Lavoro Giovanni Paglia – siano vincolanti così da poter rappresentare con correttezza la situazione ai lavoratori: non sull’esito della vicenda, ma sul metodo con cui affrontare questo percorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Aggiornamenti e notizie su Gambro Vantive

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