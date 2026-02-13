Uomo cerca di accendere la motosega tenendo la lama dentata tra le gambe sotto i genitali si salva per un soffio perché il motore non parte - VIDEO

Un uomo ha tentato di accendere la motosega tenendo la lama tra le gambe, rischiando di ferirsi gravemente. La causa dell’incidente è la sua scelta di posizionarla in modo sbagliato, con la lama a contatto con il corpo. Per pochi attimi, avrebbe potuto essere gravemente ferito, ma il motore non si avviato ha evitato il peggio.

L'uomo tira più volte la corda di avviamento tenendo la lama dentata in mezzo alle gambe. Il motore però non parte e quello che in quel momento sembra un fastidioso malfunzionamento si trasforma in una vera e propria fortuna. Inconsapevolmente, l'uomo evita un incidente che avrebbe potuto causare fe.