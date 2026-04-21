La banda di ladri che ruba nelle scuole dell' Alessandrino

Tre persone sono state arrestate dopo aver rubato nelle mense scolastiche di diverse scuole dell'Alessandrino. La polizia ha individuato e fermato i sospetti nel corso di un'operazione condotta nel pomeriggio, recuperando parte della refurtiva appena sottratta. I ladri erano entrati di notte nelle strutture utilizzando probabilmente strumenti da scasso, e sono stati fermati con la refurtiva ancora in loro possesso.

Avevano messo nel mirino le mense scolastiche delle scuole dell'Alessandrino i tre ladri fermati con la refurtiva appena depredata. Bloccati in flagranza di reato dopo essere entrati nella scuola primaria dell'istituto comprensivo Luca Ghini di via Luigi Bonafede, avevano già visitato la vicina.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Sgominata una banda di ladri nelle case a Milano: 9 colpi in una settimana in tutta la LombardiaLa polizia ha arrestato 4 persone a Milano con l'accusa di diversi furti in appartamento in tutta la Lombardia. Raffica di furti nelle case. Arrestata banda di ladriTre persone originarie dell’Est Europa, due uomini e una donna sono stati fermati a Faenza dai Carabinieri dell’Aliquota Operativa e della locale... Aggiornamenti e contenuti dedicati La banda di ladri puntava alle ville di Fendi e del Governatore della Banca d’ItaliaTra gli obiettivi presi di mira da una delle bande di ladri sgominata ieri dai carabinieri c'erano anche diverse ville lussuose del basso Lazio, tra cui quelle della famiglia Fendi e quella ... fanpage.it Banda di ladri assalta l’edicola. É la terza voltaNotte di rumori sospetti e serrande forzate. L’edicola e tabaccheria Dire Fare Giocare in via della Ricordanza, a pochi passi dalla chiesa, è tornata nel mirino dei ladri. È il terzo colpo in poco più ... ilgiorno.it