I Carabinieri di Faenza hanno arrestato tre persone dell’Est Europa, due uomini e una donna, accusate di una serie di furti nelle case. Sono stati fermati durante un’operazione che ha portato alla scoperta di strumenti per lo scasso e di merce ricettata. La banda avrebbe messo a segno diversi colpi nelle abitazioni della zona.

Tre persone originarie dell’Est Europa, due uomini e una donna sono stati fermati a Faenza dai Carabinieri dell’Aliquota Operativa e della locale stazione con gravi indizi a loro carico per furto in abitazione, ricettazione e possesso di oggetti atti allo scasso. È accaduto tutto nella serata di venerdì quando i militari dell’Arma erano impegnati in un servizio mirato organizzato proprio per il contrasto del fenomeno di furti in abitazione e per il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Ad attirare l’attenzione dei Carabinieri in particolare è stato il veicolo sul quale viaggiavano le tre persone poi fermate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Raffica di furti nelle case. Arrestata banda di ladri

Approfondimenti su Faenza Ladri

A Calvisano si registra un aumento dei furti nelle abitazioni, con episodi che hanno generato preoccupazione tra i residenti.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

SALONI E CENTRI ESTETICI, RAFFICA DI FURTI E SPACCATE | 27/12/2025

Ultime notizie su Faenza Ladri

Argomenti discussi: Sassari, raffica di furti nelle auto; Raffica di furti in bar, case e negozi. Via oro, soldi, gioielli e... formaggi; Raffica di furti in casa ad Aurisina: tre in cinque ore, ma uno sfuma; Raffica di furti e scippi in città: colpi in centro, al supermercato e fuori da una palestra.

Raffica di furti nelle case. Arrestata banda di ladriI Carabinieri hanno fermato due uomini e una donna dell’Est Europa. Sull’auto trovati un’ottantina di monili, oltre a orologi, profumi e soldi. msn.com

Furti al quartiere Villetta: svaligiati una cinquantina di garageRaffica di furti al quartiere Villetta nella notte tra sabato e domenica. Quasi una cinquantina i furti messi a ... cremonaoggi.it

Raffica di furti su auto in San Jacopino x.com

Bolzano, raffica di furti di biciclette: colpi tra garage, cantine e stalli - facebook.com facebook