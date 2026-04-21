La 27enne Tamara Rosas stroncata da un attacco d' asma

Da trentotoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giovane donna di 27 anni, originaria di Fluminimaggiore in Sardegna, è deceduta in Trentino a causa di un grave attacco d'asma. La vittima, che viveva nella regione da alcuni anni, è stata colta da difficoltà respiratorie improvvise e non ha potuto essere salvata. La notizia si è diffusa nelle ultime ore, lasciando sgomenta la comunità locale e i familiari.

Un attacco di asma che non le ha lasciato scampo, spegnendo la sua giovane vita a soli 27 anni: è il tragico destino di Tamara Rosas, giovane ragazza di origini sarde (era di Fluminimaggiore, centro a un’ottantina di chilometri da Cagliari) che ha perso la vita in Trentino.L’attacco in autostrada.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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