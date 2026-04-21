La 27enne Tamara Rosas stroncata da un attacco d' asma

Una giovane donna di 27 anni, originaria di Fluminimaggiore in Sardegna, è deceduta in Trentino a causa di un grave attacco d'asma. La vittima, che viveva nella regione da alcuni anni, è stata colta da difficoltà respiratorie improvvise e non ha potuto essere salvata. La notizia si è diffusa nelle ultime ore, lasciando sgomenta la comunità locale e i familiari.

Un attacco di asma che non le ha lasciato scampo, spegnendo la sua giovane vita a soli 27 anni: è il tragico destino di Tamara Rosas, giovane ragazza di origini sarde (era di Fluminimaggiore, centro a un’ottantina di chilometri da Cagliari) che ha perso la vita in Trentino.L’attacco in autostrada.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Mel piange Benedetta, 27 anni: la maestra stroncata da un tumoreUna Vita Spezzata Troppo Presto: Addio a Benedetta De Paris, Maestra di Mel Sconfitta dal Tumore Mel, in provincia di Belluno, piange la scomparsa di... Mamma da pochi mesi, muore a 32 anni stroncata da una malattia raraMariaclara Beltrachini è morta a soli 32 anni stroncata da una malattia rara, scoperta nei giorni della nascita del piccolo Ethan, il bimbo venuto al... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Fluminimaggiore in lutto per Tamara Rosas, morta improvvisamente a 27 anni; ? La tragedia della giovane Tamara: stava arrivando in Trentino, stroncata da un attacco d'asma; Attacco d’asma durante una gita in Trentino, muore a 27 anni davanti al fidanzato; Muore a causa degli effetti di un violento attacco d'asma: la vittima è una donna di 27 anni. Cronache Dalla Sardegna. Ludovico Einaudi · Primavera. Muore a 27 anni per una crisi d'asma. Tamara Rosas ci ha lasciato, mercoledì il funerale. . . È deceduta all'ospedale di Trento Tamara Rosas 27 anni di Fluminimaggiore. La salma della giovane sarà ri - facebook.com facebook