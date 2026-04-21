L'agente di Koopmeiners si trova alla Continassa per incontri con la dirigenza della Juventus riguardo al futuro del giocatore. La società ha già comunicato il prezzo di cessione. La discussione si concentra sulle condizioni e sulle possibilità di trasferimento. La trattativa coinvolge anche altri aspetti legati alla strategia di mercato della squadra. Nessuna ulteriore informazione è stata resa nota pubblicamente.

di Angelo Ciarletta Koopmeiners Juve, il suo procuratore alla Continassa per discuterne il futuro: il club bianconero intanto ha già fatto il prezzo per la cessione. La Juve guarda con attenzione alle scelte di Ronald Koeman, commissario tecnico dell’Olanda, in vista delle prossime convocazioni. Al centro dell’interesse c’è Teun Koopmeiners, che a Torino sta vivendo una stagione anonima. Come analizzato da Tuttosport, il club bianconero punta su una sua buona vetrina internazionale per facilitarne la cessione e dare ossigeno al bilancio prima di giugno. MERCATO JUVE LIVE Nemmeno l’estro di Luciano Spalletti è riuscito a rigenerare l’ex atalantino.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Koopmeiners Juve, agente alla Continassa per discutere il suo futuro: i bianconeri hanno fatto il prezzo

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