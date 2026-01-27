Koopmeiners ha confermato il suo impegno con la Juventus, chiarendo di non voler lasciare i bianconeri a gennaio. Le sue parole dissipano ogni dubbio sul futuro immediato, offrendo chiarezza ai tifosi e agli addetti ai lavori. La sua volontà di rimanere in squadra rappresenta un elemento stabile in un mercato caratterizzato da molte incertezze.

Koopmeiners Juve, il centrocampista lascia i bianconeri? Il giocatore non pensa assolutamente di dire addio in questa sessione di gennaio. Il poco spazio trovato nelle ultime partite ha riportato in auge le voci di un possibile addio di Koopmeiners alla Juve in questa sessione di calciomercato. Una ipotesi che il giocatore non ha mai preso in considerazione. Alla vigilia della sfida contro il Monaco, l'olandese ha confermato la sua intenzione di restare alla Juventus nonostante l'interesse di molte squadre turche. FUTURO – «Non ho mai pensato di andare via e la Juve non mi ha mai detto di doverlo fare.

© Juventusnews24.com - Koopmeiners Juve, il centrocampista svela il suo futuro: le parole prima di Monaco Juve non lasciano dubbi

Teun Koopmeiners allontana le voci di addio: Sono molto felice alla JuventusSono molto contento alla Juventus. Teun Koopmeiners, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League con il Monaco (ultima. tuttomercatoweb.com

Conferenza stampa Koopmeiners pre Monaco Juventus: le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Champions LeagueDomani torna la Champions League della Juve, attesa dall’ultima gara di League Phase alle 21:00 contro il Monaco allo Stade Louis II . Nel giorno di vigilia, martedì 27 gennaio, Teun Koopmeiners parla ... calcionews24.com

