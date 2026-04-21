La Juventus continua a mostrare interesse per l’attaccante francese, con l’obiettivo di portarlo in squadra. La concorrenza principale arriva dal Liverpool, che si sta muovendo per bloccare la trattativa. La società bianconera sta lavorando per superare questa sfida e portare a termine l’operazione. Al momento, non ci sono aggiornamenti ufficiali sui tempi o sui dettagli dell’eventuale trasferimento.

di Francesco Spagnolo Kolo Muani Juventus, il francese resta un obiettivo per i bianconeri. Ma il Liverpool è pronto a mettere i bastoni fra le ruote a Comolli. Il mercato dei grandi attaccanti si accende in vista della prossima stagione e il nome di Randal Kolo Muani è tornato a gravitare prepotentemente nell’orbita della Serie A. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, l’operazione Kolo Muani rappresenta molto più di una semplice suggestione: il francese è considerato il vero e proprio sogno proibito della dirigenza bianconera, decisa a regalare a Spalletti un terminale offensivo di caratura internazionale. Il club torinese ha una storia lunga e travagliata con il centravanti del Paris Saint-Germain.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kolo Muani Juventus, i bianconeri insistono per l’attaccante francese. C’è da battere questa concorrenza. Cosa sta accadendo

JUVE MERCATO: KOLO MUANI, SENESI, BERNARDO SILVA… COSA STA SUCCEDENDO

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