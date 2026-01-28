La Juventus continua a spingere per portare Kolo Muani in bianconero. I dirigenti bianconeri vogliono chiudere l’affare con un prestito con diritto di riscatto, ma ancora non c’è l’accordo definitivo con l’Eintracht Francoforte. I negoziati proseguono, e ora si aspetta solo la fumata bianca.

Kolo Muani alla Juve, i bianconeri puntano ad un prestito con diritto di riscatto. Da capire se il PSG dovesse aprire a questa opzione. Le ultime. Il calciomercato invernale entra nella sua fase più calda e un nome continua a rimbalzare con insistenza nei corridoi della Continassa. La trattativa per riportare Kolo Muani alla Juve è ufficialmente una partita aperta: una di quelle operazioni che richiedono estrema cautela, ma che poggiano su basi sentimentali e tecniche molto solide. L’attaccante francese, attualmente in prestito al Tottenham, sembra aver lasciato il cuore a Torino e la dirigenza bianconera ha già memorizzato la sua totale apertura a un ritorno immediato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kolo Muani alla Juve, i bianconeri insistono per l’attaccante francese: cosa manca per la fumata bianca

Approfondimenti su Kolo Muani Juventus

Kolo Muani ha espresso apertura a un possibile ritorno alla Juventus.

In queste ore si intensificano le voci di mercato riguardanti Kolo Muani, il centravanti francese che interessa alla Juventus.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Colpo Kolo Muani alla Juve Ecco cosa sta succedendo!

Ultime notizie su Kolo Muani Juventus

Argomenti discussi: Juve, c'è l'ipotesi di un ritorno per l'attacco; Perché la Juventus rivuole Kolo Muani? Dall'operazione saltata in estate al ritorno di fiamma, nuovo tentativo per l'attaccante francese; Kolo Muani chiama la Juve, il Psg fa muro. La lista della Signora, ci sono anche Beto e Biereth; Calciomercato: la Juve vuole di nuovo Kolo Muani, Insigne torna al Pescara.

Kolo Muani-Juve, c’è il via libera: Spalletti ora sognaNovità importantissime in casa Juve per quel che concerne il futuro di Kolo Muani: ecco cosa sta succedendo. calciomercato.it

Juve, colpo di scena Kolo Muani: Prestito con obbligoKolo Muani alla Juve in questi ultimi giorni di calciomercato. Operazione last minute, annuncio in diretta: tutti i dettagli ... calciomercato.it

Calciomercato, le news di oggi: la Juventus insiste per Kolo Muani, Genoa visite per Amorim; Napoli su Alisson x.com

Calciomercato Juve LIVE: novità importanti su Kolo Muani. Spunta l’ipotesi Zirkzee facebook