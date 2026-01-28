Kolo Muani alla Juve i bianconeri insistono per l’attaccante francese | cosa manca per la fumata bianca
La Juventus continua a spingere per portare Kolo Muani in bianconero. I dirigenti bianconeri vogliono chiudere l’affare con un prestito con diritto di riscatto, ma ancora non c’è l’accordo definitivo con l’Eintracht Francoforte. I negoziati proseguono, e ora si aspetta solo la fumata bianca.
Kolo Muani alla Juve, i bianconeri puntano ad un prestito con diritto di riscatto. Da capire se il PSG dovesse aprire a questa opzione. Le ultime. Il calciomercato invernale entra nella sua fase più calda e un nome continua a rimbalzare con insistenza nei corridoi della Continassa. La trattativa per riportare Kolo Muani alla Juve è ufficialmente una partita aperta: una di quelle operazioni che richiedono estrema cautela, ma che poggiano su basi sentimentali e tecniche molto solide. L’attaccante francese, attualmente in prestito al Tottenham, sembra aver lasciato il cuore a Torino e la dirigenza bianconera ha già memorizzato la sua totale apertura a un ritorno immediato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
