La Juventus continua a lavorare per riportare Kolo Muani in Italia. Dopo le voci di un possibile trasferimento dal Tottenham e dal Manchester City, l’attaccante francese ha ricevuto conferme di fiducia da parte di Frank, che lo ha schierato titolare nell’ultima partita. La società bianconera sembra decisa a portarlo a Torino, anche se ancora non ci sono annunci ufficiali.

Kolo Muani Juventus, niente panchina per l’attaccante francese. Frank lo ha schierato titolare confermando la fiducia nei suoi confronti. Il mercato invernale della Juventus continua ad essere frenetico. Il nome accostato con frequenza ai bianconeri è quello di Randal Kolo Muani, una trattativa che sembrava destinata a sbloccarsi ma che, proprio in questi minuti, sta subendo una brusca frenata a causa delle scelte tecniche di Thomas Frank. L’attenzione di tutta la dirigenza bianconera è rivolta al big match tra Tottenham e Manchester City. Proprio da Londra è arrivato un segnale che potrebbe cambiare i piani della Continassa: Kolo Muani è titolare in Tottenham City. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kolo Muani Juventus: l’indizio da Tottenham Manchester City, ecco cosa sta succedendo per il ritorno dell’attaccante

Approfondimenti su Kolo Muani Juventus

Kolo Muani vuole tornare alla Juventus.

La possibile operazione di rientro di Kolo Muani alla Juventus sta suscitando interesse e segnali positivi.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Kolo Muani Juventus

Argomenti discussi: Juve, ecco perché Kolo Muani può arrivare più facilmente (al di là dello Spalletti pensiero); Juve-Kolo Muani, ecco come stanno le cose (veramente)...E ora spunta anche un altro nome per l'attacco...; Juventus-Kolo Muani: il Tottenham apre alla partenza, snodo Champions per l'attaccante; Kolo Muani bis alla Juve? La situazione.

Di Marzio: La Juventus, che non ha ancora ricevuto aperture dal Tottenham per Kolo Muani, sta facendo un tè Giannetti per IcardiLa Juventus cerca una prima punta e sta aspettando di capire se il Tottenham darà il via libera oppure no per Randal Kolo Muani. In attesa di vedere se si sbloccherà la situazione ... tuttojuve.com

Juventus, il Tottenham non molla Kolo Muani: è titolare contro il Manchester CityDalle parole ai fatti. Nel corso della conferenza stampa pre-partita con il Manchester City, il tecnico del Tottenham, Thomas Frank, aveva risposto così. tuttomercatoweb.com

La @juventusfc sta lavorando per Mauro #Icardi del @GalatasaraySK viste le difficoltà per arrivare a Kolo Muani. Per l’attaccante proposto un contratto di un anno e mezzo (attualmente al Gala è in scadenza), contatti con il club turco per provare a impo x.com

Kolo Muani fino alla fine: l'ultimo sì che manca, il pressing Juve, le alternative. E c'è Tottenham-City - facebook.com facebook