Dopo aver annunciato il ritiro, l’allenatore tedesco potrebbe riprendere l’attività in panchina meno di due anni più tardi. La sua ultima esperienza risale alla fine dell’avventura con il Liverpool. Di recente, si è parlato di tre acquisti per un totale di 170 milioni di euro, tra cui figura anche un giocatore di origine turca.

Klopp potrebbe tornare ad allenare neanche due anni dopo aver annunciato il ritiro. A quanto pare il tecnico tedesco, diventato nel frattempo Capo dell’area sport del colosso Red Bull (ma l’incarico sta per terminare) dopo l’addio al Liverpool, sente nostalgia del campo e della panchina. Torna, ma dove? Le ultime indicazioni lo danno nel mirino del Real Madrid, a caccia di un nuovo grande allenatore dopo il fallimento del progetto Xabi Alonso e di quello ad interim guidato da Arbeloa. Il presidente Fiorentino Perez vuole un nome importante per ripartire dopo due anni deludenti, soprattutto l’ultimo che terminerà con zero titoli, e contrastare il dominio Barcellona.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Klopp torna con 3 colpi da 170 milioni: c’è anche Yildiz

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