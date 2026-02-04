La Juventus ha ufficializzato il rinnovo di Kenan Yildiz, blindando il talento turco con un contratto che vale 6 milioni di euro. La società ha accelerato le trattative nelle ultime ore, confermando l’importanza del giocatore nel progetto tecnico e blindandolo come uno dei pilastri della squadra.

La Juventus ha deciso: il futuro ha il volto di Kenan Yildiz. Nelle ultime ore il club bianconero ha impresso un’accelerazione decisiva per il rinnovo del talento turco, blindandolo con un accordo che ne sancisce il ruolo di colonna portante del progetto. La fumata bianca è attesa già entro la fine di questa settimana. L’intesa prevede un prolungamento del contratto (attualmente in scadenza nel 2029) con un sostanzioso adeguamento economico: l’ingaggio di Yildiz passerà dai circa 1,7 milioni attuali a 6 milioni di euro netti a stagione più bonus. Una cifra che, in virtù dell’addio di Dusan Vlahovic previsto per l’estate, lo proietterà in cima alla piramide salariale della Continassa al pari di Jonathan David. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Juve, blindato Yildiz: rinnovo record e ingaggio da 6 milioni

Approfondimenti su Juventus Yildiz

La Juve ha trovato l’accordo con Yildiz: il rinnovo del contratto è ormai cosa fatta.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Juventus Yildiz

Argomenti discussi: Yildiz blindato dalla Juventus con un contratto da top player: avrà lo stipendio più alto della rosa; Yildiz-Juve, ormai è fatta fino al 2031. L'Inter resta in pressing su Perisic, il Milan non molla l'idea Dragusin; ? Yildiz-Spalletti, destini intrecciati: la Juve spinge per il doppio rinnovo; Colpaccio Milan, la firma c'è: il campione è blindato fino al 2031 | Tifosi in festa: Allegri non trattiene la gioia.

Yildiz, rinnovo con la Juve a un passo: le cifre e la nuova scadenza del contrattoChiuso il mercato invernale, la dirigenza è pronta a piazzare il vero colpo atteso da tutto l’universo bianconero: il prolungamento del Dieci ... corrieredellosport.it

PROGETTO Juventus, Yildiz verso il rinnovo: pronto un nuovo accordo da top playerDopo avergli affidato la prestigiosa maglia numero 10, il club è pronto a blindare uno dei suoi giocatori più rappresentativi. statoquotidiano.it

Serata da incorniciare per Gleison #Bremer: il difensore brasiliano è l'assoluto protagonista nel successo della #Juventus per 4-1 sul campo del #Parma Autore di una straordinaria doppietta, il centrale ha blindato la difesa e punito i crociati, confermand - facebook.com facebook

Accordo blindato per il rinnovo di #Yildiz Ecco quanto guadagnerà x.com