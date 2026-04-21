Il tecnico tedesco, attualmente senza squadra, è tra i candidati per la panchina del Real Madrid. Secondo quanto riferito, ha posto alcune condizioni, tra cui l’ingaggio di un giocatore specifico. Il club spagnolo sta valutando questa proposta, mentre si attendono sviluppi sulla possibile riconferma o sostituzione dell’attuale allenatore. La trattativa è ancora in fase preliminare e non ci sono conferme ufficiali.

Lewandowski Juventus, corsa infuocata: i bianconeri ci provano, il Barça offre il rinnovo e spuntano proposte da USA e Arabia Fiorentina, parla Vanoli: «Potevamo fare meglio nel primo tempo, abbiamo avuto diverse occasioni, poi nel secondo tempo.» Lecce, Di Francesco nel post partita: «Mi tengo la prestazione. Con questa cattiveria, faremo buone cose» Pagelle Lecce Fiorentina, Tiago Gabriel pareggia il gol di Harrison! Male Cheddira – I VOTI Marco Rose sarà il nuovo allenatore del Bournemouth! Contratto triennale a partire dalla prossima stagione: la nota ufficiale Yamal si racconta: «Da quando ero bambino sogno di essere in un Mondiale e di rappresentare la Nazionale.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Klopp al Real Madrid: si porta anche Yildiz

Arda Güler Real Madrid’de Kalacak M | Bakan Perez Soyunma Odasn Bast, Kovulacaklar Söyledi

Notizie correlate

Leggi anche: Klopp ha detto no al Real Madrid, sta trattando con l’Atletico Madrid (El Chiringuito)

Klopp al Real Madrid? Il tedesco esce allo scoperto sulla possibilità di allenare i blancos: «Tutte le notizie che stanno uscendo…». L’annuncio!Calciomercato Cagliari, due big inglesi vogliono Caprile! Ma l’agente frena, rivelazione che non lascia dubbi sul futuro del portiere Lewandowski...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Quote prossimo allenatore Real Madrid: Deschamps e Klopp; Da Klopp a Deschamps: chi potrebbe sostituire Arbeloa al Real Madrid; Klopp e Pochettino sulla lista di Florentino Perez: l'indiscrezione sul prossimo allenatore del Real Madrid; Tre big della panchina sono pronti a rientrare: Xabi Alonso, Maresca e la suggestione Klopp.

Real Madrid, rivoluzione in panchina: Klopp in poleReal Madrid verso la rivoluzione: via Arbeloa, casting aperto per la panchina. Klopp in pole, Zidane suggestione concreta. europacalcio.it

Real Madrid, Arbeloa in bilico dopo il flop in Champions: i nomi per sostituirloDopo l'eliminazione in Champions League, il Real Madrid ragiona sul cambio allenatore con Arbeloa sempre più in ... derbyderbyderby.it

#YouthLeague, il #Real Madrid trionfa per la seconda volta nella sua storia: #Bruges battuto ai rigori x.com

Rivoluzione Real Madrid, tutte le possibili mosse di mercato dopo il fallimento stagionale: in partenza nomi pazzeschi! - facebook.com facebook