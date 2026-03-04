Klopp ha detto no al Real Madrid sta trattando con l’Atletico Madrid El Chiringuito
Nella serata di ieri, la trasmissione televisiva El Chiringuito ha riportato che l’allenatore tedesco ha rifiutato l’offerta del Real Madrid e attualmente negozia con l’Atletico Madrid. La notizia ha fatto molto clamore tra gli appassionati di calcio, considerando l’attenzione che la trasmissione dedica alle voci di mercato e alle trattative in corso. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sui termini degli accordi.
Bombazo del giornalista Pipi Estrada. Klopp avrebbe detto: “In Germania non ho allenato il Bayern ma il Dortmund e in Inghilterra non ho allenato il City ma il Liverpool" Madrid (Spagna) 01062019 - finale Champions League Tottenham-Liverpool foto ImagoImage Sport nella foto: Jurgen Klopp Bombazo ieri sera al Chiringuito seguitissima trasmissione di calcio spagnola e madrilena. Ieri è stata la serata della mancata rimonta (solo sfiorata) del Barcellona ai danni dell’Atletico Madrid in Coppa di Spagna: i catalani avevano perso 4-0 all’andata e al ritorno hanno segnato tre gol. Quindi rimonta solo sfiorata. Ieri sera il giornalista spagnolo Pipi Estrada ha detto che Jurgen Klopp – in uscita dal gruppo Red Bull – sta trattando con l’Atletico Madrid. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
