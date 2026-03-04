Nella serata di ieri, la trasmissione televisiva El Chiringuito ha riportato che l’allenatore tedesco ha rifiutato l’offerta del Real Madrid e attualmente negozia con l’Atletico Madrid. La notizia ha fatto molto clamore tra gli appassionati di calcio, considerando l’attenzione che la trasmissione dedica alle voci di mercato e alle trattative in corso. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sui termini degli accordi.

Bombazo del giornalista Pipi Estrada. Klopp avrebbe detto: “In Germania non ho allenato il Bayern ma il Dortmund e in Inghilterra non ho allenato il City ma il Liverpool" Madrid (Spagna) 01062019 - finale Champions League Tottenham-Liverpool foto ImagoImage Sport nella foto: Jurgen Klopp Bombazo ieri sera al Chiringuito seguitissima trasmissione di calcio spagnola e madrilena. Ieri è stata la serata della mancata rimonta (solo sfiorata) del Barcellona ai danni dell’Atletico Madrid in Coppa di Spagna: i catalani avevano perso 4-0 all’andata e al ritorno hanno segnato tre gol. Quindi rimonta solo sfiorata. Ieri sera il giornalista spagnolo Pipi Estrada ha detto che Jurgen Klopp – in uscita dal gruppo Red Bull – sta trattando con l’Atletico Madrid. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Klopp ha detto no al Real Madrid, sta trattando con l’Atletico Madrid (El Chiringuito)

