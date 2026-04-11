Kings League impresa Zeta Como | ko gli Underdogs

La Zeta Como di Zw Jackson ha vinto 8-7 contro gli Underdogs di Cisco in una partita della Kings League giocata a Milano. La partita si è conclusa con un punteggio molto stretto e intenso, con continui scambi di goal tra le due squadre. I giocatori hanno mostrato grande determinazione nel corso dell'incontro, che si è svolto senza interruzioni significative.

Milano, 11 aprile – La Zeta Como di Zw Jackson conquista la vittoria per 8-7 in una sfida al cardiopalma contro gli Underdogs di Cisco. La squadra convenzionata con la formazione guidata da Fabregas ha rischiato di essere ripresa al Matchball dai biancoverdi, ma alla fine ha portato a casa un successo importante in chiave classifica. La sfida inizia in una situazione di 1 contro 1, il pubblico decide chi deve essere in campo nel corso del 1' (insieme ai portieri). Ogni volta che trascorre 1', per ambo le squadre entra un altro giocatore sino ad arrivare alla sfida 6 contro 6, più rispettivi portieri, quando il cronometro segnerà il minuto numero 5'.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Kings League, impresa Zeta Como: ko gli Underdogs Kings League, la Zeta Como doma le Zebras: ko i ragazzi di CampolunghiMilano, 26 marzo 2026 – La quinta giornata di Kings League è stata aperta dalla vittoria della Zeta Como contro le Zebras. Leggi anche: Kings League, la Zeta Como vince ancora