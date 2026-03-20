Kings League D-Power ko | seconda vittoria consecutiva per gli Alpak

Gli Alpak hanno ottenuto la loro seconda vittoria consecutiva nel secondo Split di Kings League battendo i D-Power. La partita si è svolta a Milano il 20 marzo 2026 e ha visto gli Alpak prevalere sugli avversari, consolidando così la loro posizione in classifica. La sfida ha coinvolto le due squadre, con gli Alpak che hanno concluso il match con un risultato positivo.

Milan, 20 marzo 2026 – Gli Alpak conquistano la seconda vittoria consecutiva nel secondo Split di Kings League sconfiggendo i D-Power. La squadra di Diletta Leotta e Bobo Vieri colleziona il secondo ko di fila dopo la caduta della scorsa giornata contro i BigBro. La sfida inizia in una situazione di 1 contro 1, il pubblico decide chi deve essere in campo nel corso del 1' (insieme ai portieri). Ogni volta che trascorre 1', per ambo le squadre entra un altro giocatore sino ad arrivare alla sfida 6 contro 6, più rispettivi portieri, quando il cronometro segnerà il minuto numero 5'. Dopo appena 20'', il portiere degli Alpak Gilli porta in vantaggio i rosanero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Kings League, D-Power ko: seconda vittoria consecutiva per gli Alpak Articoli correlati Kings League, Caesar ancora ko. Prima vittoria per gli AlpakMilano, 14 prile 2026 – I Caesar cadono anche contro gli Alpak nella seconda giornata del secondo Split di Kings League. Kings League, prima vittoria per i BigBro di Florenzi: ko i D-Power di Leotta e Vieri11 marzo 2026 – I BIGBRO di Moscardelli e Florenzi conquistano la prima vittoria nel secondo Split di Kings League alla Fonzies Arena di Cologno... Perché i CIRCUS non si sono fatti AUTOGOL contro gli Alpak #kingsleague Altri aggiornamenti su Kings League Temi più discussi: Kings League Lottomatica.sport Italy: Matchday 3 dello Split 2; Kings League Lottomatica.sport Italia | Giorno 3 in Diretta Streaming | DAZN IT; Kings League, come funziona il mercato: quante novità!; Primo gol di Fedato in Kings League e altra vittoria Alpak. Kings League, D-Power ko: seconda vittoria consecutiva per gli AlpakMilan, 20 marzo 2026 – Gli Alpak conquistano la seconda vittoria consecutiva nel secondo Split di Kings League sconfiggendo i D-Power. La squadra di Diletta Leotta e Bobo Vieri colleziona il secondo ... sport.quotidiano.net Primo gol di Fedato in Kings League e altra vittoria AlpakSeconda vittoria in tre partite per gli Alpak, la squadra con cui collabora la Lucchese, che mettono ko 5-3 i D-Power di Diletta Leotta e Bobo Vieri nonostante le tante assenze (tra cui quella di Riad ... noitv.it BOMBER D’ECCELLENZA SI SPACCA IL CROCIATO IN KINGS LEAGUE… E ORA CHI PAGA Un colpo durissimo, di quelli che non pesano solo sul campo ma aprono anche interrogativi ben più profondi. I Gear7 di Manuuxo perdono uno dei loro uomini chi - facebook.com facebook Da #fedez a #diletta leotta, tutti i vip in campo per la Kings League: «Se vinco dico basta alla pasta alla norma» x.com