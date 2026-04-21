Il difensore centrale del Bayern Monaco ha dichiarato di avere già deciso quale sarà la sua prossima squadra. La notizia si diffonde mentre il club bianconero si prepara alle prossime competizioni, e i tifosi attendono aggiornamenti ufficiali sulla situazione contrattuale. La scelta del calciatore potrebbe influenzare le strategie di mercato della squadra italiana nelle prossime settimane. Al momento, non sono stati rilasciati commenti ufficiali da parte delle parti coinvolte.

di Angelo Ciarletta Kim Juventus, brutte notizie per il club bianconero. Il difensore centrale del Bayern Monaco ha questa intenzione per il suo futuro. Come riportato da Florian Plettenberg di Sky Sport DE su X, Minjae Kim al momento non sta pianificando di lasciare il Bayern Monaco durante la prossima sessione estiva. Il calciatore rimane pienamente impegnato con la squadra bavarese e non mostra segnali di frustrazione per il presente. CALCIOMERCATO JUVE LIVE Il difensore è legato al club tedesco da un contratto valido fino al 2028, un vincolo che rende ogni operazione complessa. Nonostante le notizie circolate recentemente, non risultano trattative o incontri con il Fenerbahce.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kim Juventus, doccia fredda per la Vecchia Signora? Il difensore centrale non ha dubbi sul suo futuro

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