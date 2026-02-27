Openda Juventus la società bianconera non ha più dubbi sul suo futuro Ecco che cosa potrebbe succedere in estate

La Juventus ha deciso di puntare sul centravanti belga Openda e non ha più dubbi sul suo futuro. La società bianconera sta definendo i dettagli per l'acquisto e potrebbe annunciare l'operazione durante la sessione estiva di calciomercato. Al momento, sono in corso trattative per formalizzare l'accordo e integrare il giocatore nella rosa della prossima stagione.

Bernardo Silva Juventus, la posizione del club bianconero sul centrocampista portoghese. Le novità Goretzka Juve, i bianconeri si iscrivono alla corsa per il colpaccio a parametro zero. Cosa filtra dalla Continassa Locatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. Tutti i dettagli sulla nuova esperienza dell’ex tecnico della Juve Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Openda Juventus, la società bianconera non ha più dubbi sul suo futuro. Ecco che cosa potrebbe succedere in estate Bernardo Silva Juve, affondo della società bianconera per la prossima estate. Ma a gennaio potrebbe succedere questodi Redazione JuventusNews24Bernardo Silva Juve, affondo della società sul portoghese in vista della prossima estate. Rinnovo Kalulu, la società bianconera ha preso una posizione chiara sul francese. Ecco che cosa sta succedendoPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Ecco perché OPENDA convincerà Tudor a schierarlo TITOLARE (con Yildiz e Zhegrova!) | Speedy Tactics Temi più discussi: Juventus, il 5-2 figlio di un mercato fallimentare: disastro Openda, incredibile McKennie centravanti; Juve, Comolli spara a salve: da Openda a Zhegrova, ogni colpo un flop; Juve-Como 0-2, pagelle: frittata Di Gregorio, Openda non gira, lariani perfetti; Openda non gioca titolare neanche contro il Como? La spiegazione di Spalletti: Abbiamo valutato male delle cose. Cessioni Juventus 2026/2027: Koop, Openda, Di Gregorio, David, Zhegrova e Conceicao, chi resta e chi partePunto interrogativo sulle cessioni della Juventus in vista della prossima stagione 2026/2027. Attenzione al piano ... fantamaster.it Openda lascia la Juventus, Calciomercato: ormai è tutto decisoLois Openda è la più grande delusione della stagione della Juventus, arrivato per una cifra importante ha segnato appena due reti. Ormai è tutto deciso. Il calciatore belga è sulla strada dell’addio a ... juvelive.it Da David a Openda, passando per Zhegrova: i nuovi acquisti della Juventus hanno tutti fatto flop confermando i gravi errori si mercato - facebook.com facebook #Parma 1-5 #Juventus : Lois Openda! #ParmaJuve #SerieA #ParmaJuventus #SerieAEnilive #Calcio x.com