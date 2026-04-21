Kia conquista Milano | un viaggio sensoriale nel cuore del design

Durante la Milano Design Week 2026, il marchio automobilistico coreano presenta un progetto che combina aspetti estetici e tecnologici. L'evento si svolge nel centro della città, coinvolgendo visitatori in un percorso che unisce riflessione e innovazione. La kermesse mira a mettere in mostra le caratteristiche del marchio attraverso un'esperienza sensoriale, coinvolgendo il pubblico in modo diretto e visivo.

Il marchio coreano Kia approda alla Milano Design Week 2026 con un progetto ambizioso che trasforma la visione estetica in un percorso esperienziale, articolato tra riflessione concettuale e proiezione tecnologica. Dal 20 al 26 aprile, l’iniziativa si sviluppa attraverso due percorsi paralleli denominati Resonance of Opposites, che intendono approfondire l’evoluzione della filosofia stilistica del brand, andando oltre la semplice esposizione di veicoli per indagare le radici creative e culturali che guidano ogni scelta progettuale. La dimensione introspettiva: il percorso al Museo della Permanente. La prima fase dell’esposizione, intitolata Journey of Reflection, trova la sua sede presso il Museo della Permanente e si propone come un viaggio all’interno dei processi mentali che alimentano il design Kia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Kia conquista Milano: un viaggio sensoriale nel cuore del design Notizie correlate Ploom presenta "Feel the Aura" alla Milano Design Week 2026: un viaggio sensoriale dove il design incontra i sensiIl brand di JTI torna protagonista all'evento di design più importante d’Italia, con un'installazione immersiva e un ricco palinsesto di appuntamenti... Milano Design Week 2026: il design incontra il benessere sensorialeTra il 20 e il 26 aprile 2026, la Milano Design Week si presenterà come un ecosistema multidisciplinare dove il settore della cura della persona e... Contenuti di approfondimento Kia alla Milano Design Week con Resonance of OppositesMilano, 21 apr. (askanews) – Kia partecipa per il quarto anno consecutivo alla Milano ... msn.com Milano Design Week 2026, Kia porta sei concept e due mostreAlla Design Week Kia lega cultura progettuale e gamma EV con due mostre che raccontano il ruolo strategico del design. Alla Milano Design Week 2026 Kia ... affaritaliani.it