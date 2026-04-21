Durante la Milano Fashion Week, Kia ha presentato un progetto che collega il pensiero creativo alla realizzazione di un'esposizione. La mostra si sviluppa attraverso un percorso strutturato tra riflessione e proiezione, mettendo in mostra un design che trasmette idee e concetti. L'evento ha attirato l'attenzione sul modo in cui il marchio interpreta il rapporto tra creatività e produzione nel settore automobilistico.

Kia ha segnato la sua presenza alla Milano Fashion Week attraverso un progetto che unisce il pensiero creativo alla realizzazione materiale, proponendo un percorso espositivo strutturato tra riflessione e proiezione. L’intervento del marchio automobilistico si è inserito nel cuore della settimana della moda milanese con una narrazione basata su spazi immersivi e sulla presentazione di diverse concept car. Il dialogo tra concetto e materia: le due direttrici della mostra. L’approccio di Kia durante l’evento milanese non si è limitato a una semplice esposizione, ma ha cercato di costruire un racconto articolato in due momenti distinti. La prima fase, denominata Journey of Reflection, ha esplorato l’interiorità dei processi creativi, concentrandosi sul pensiero che precede la forma.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Kia conquista Milano: il design che trasforma il pensiero in auto

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