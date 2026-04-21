Un nuovo prodotto per la cura dei capelli è stato annunciato, il Kérastase Résistance Fondant Extentioniste da 200 ml. Si tratta di un balsamo che promette di rafforzare e allungare i capelli. L’articolo include anche una nota di trasparenza riguardante l’utilizzo di link di affiliazione, con possibilità di ricevere una commissione senza costi aggiuntivi per chi effettua gli acquisti tramite questi link.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. L’approccio mirato alla resilienza della fibra capillare. Quando l’obiettivo è il raggiungimento di lunghezze importanti, il limite principale non è quasi mai la velocità di crescita biologica, quanto piuttosto la tendenza del capello a spezzarsi prima di aver raggiunto il traguardo desiderato. Il Kérastase Résistance Fondant Extentioniste affronta questa problematica lavorando sulla coesione interna del fusto. La criticità dei capelli sottili o fragili risiede nella loro incapacità di sostenere il proprio peso man mano che crescono, portando a una rottura precoce che interrompe il percorso di allungamento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Kérastase Résistance Fondant Extentioniste 200 Ml: Qualit…

Notizie correlate

Haircare e ospitalità: all'Aethos Hotel Milano prende vita Kérastase SocietyDal 24 al 26 aprile 2026, Kérastase apre le porte di Aethos Hotel Milano, Piazza Ventiquattro Maggio 8 - Milano con l’imperdibile evento Kérastase...

Il siero notte Kérastase con cui rigenerare i capelli, per averli luminosi e saniMaschere per il viso, pieghe senza calore, trattamenti ricostituenti per le labbra, ma soprattutto l'applicazione di formule studiate per la sera,...