Kepa il cane anziano che ha perso la compagna | arriva l’adozione

Un cane di 14 anni, che ha passato più di dieci anni con la stessa compagna, ha recentemente iniziato il percorso di adozione. Dopo aver vissuto in un rifugio, il suo cammino verso una nuova famiglia è cominciato, portando con sé il ricordo di anni condivisi e la speranza di un nuovo inizio. La storia di questo cane ha attirato l’attenzione di chi si occupa di animali in cerca di casa.

Il quattordicenne Kepa, un cane anziano che ha vissuto oltre dieci anni accanto alla sua compagna di vita, ha finalmente iniziato un percorso verso una nuova famiglia dopo aver affrontato il dolore della solitudine in un rifugio. Il 20 aprile, la sua storia ha preso una svolta positiva con l’avvio di un periodo di prova per l’adozione, segnando la fine di un lungo isolamento iniziato dopo la scomparsa di Deena. Un legame indissolubile spezzato dalla malattia. Per oltre un decennio, la quotidianità di Kepa e della sua amica Deena è stata scandita dagli stessi ritmi, condividendo lo stesso tetto e le medesime abitudini domestiche. La loro esistenza è rimasta stabile finché la salute della compagna non ha iniziato a peggiorare drasticamente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Kepa, il cane anziano che ha perso la compagna: arriva l’adozione Notizie correlate Leggi anche: Il suo cane è scomparso da sette anni, lei ha perso le speranze. Poi accade qualcosa, e la polizia trova Cartier: “Quando mi ha vista, è venuto subito verso di me. Non ha avuto dubbi” Leggi anche: “L’ospedale lo ha perso”: anziano fugge dal Pronto Soccorso, familiari pronti a denunciare