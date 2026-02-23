L’ospedale lo ha perso | anziano fugge dal Pronto Soccorso familiari pronti a denunciare

Un anziano con demenza vascolare si è allontanato dal Pronto Soccorso dell’ospedale Piemonte, portando i familiari a temere il peggio. La fuga, avvenuta in circa cinquanta minuti, ha alimentato apprensione e preoccupazione tra i parenti, che ora valutano di denunciare l’accaduto. La vicenda mette in luce le difficoltà di gestire pazienti fragili in ambienti ospedalieri. La famiglia si prepara a richiedere chiarimenti sulle misure di sicurezza adottate.

E' accaduto al Piemonte. L'uomo salvato dalla Polizia dopo un'ora di ricerche. La figlia aveva chiesto di poter rimanere con lui perchè affetto da demenza vascolare ma le è stato impedito. "Non può succedere che un paziente così vulnerabile esca indisturbato da una struttura sanitaria. Ognuno dovrà assumersi le proprie responsabilità” Sono stati cinquanta minuti di ansia e paura: è quanto ha vissuto da una famiglia messinese quando il loro padre, un anziano affetto da demenza vascolare, è scomparso dal Pronto Soccorso dell’ospedale Piemonte. Portato in ambulanza oggi, intorno alle 14, dopo una caduta, l’uomo è svanito nel nulla, senza giubbotto né cellulare, lasciando la figlia e i familiari nel panico. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Rapina in casa, ladro accoltellato dal proprietario muore al Pronto soccorso. E i familiari scardinano la porta dell'ospedaleUn episodio di rapina avvenuto questa mattina in un appartamento si è concluso con l'intervento delle forze dell'ordine.

Anziano morto al pronto soccorso, familiari fanno causa alla clinica ravennate dove era ricoveratoUn uomo di 78 anni è deceduto al pronto soccorso dopo aver contratto due infezioni mentre era ricoverato in una clinica di Ravenna per la riabilitazione post-ictus.

