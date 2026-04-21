Il Kenya si mostra come un'economia in rapida espansione, diventando sempre più rilevante nel panorama africano. Il presidente ha dichiarato che il paese sta puntando a diventare un hub africano, concentrandosi su crescita economica, innovazione e integrazione tra i paesi del continente. La nazione continua a svilupparsi, rafforzando la propria posizione nel mercato regionale e internazionale.

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Il Kenya si presenta come "un'economia in forte crescita e sempre più centrale nel continente africano". È quanto ha sottolineato il presidente kenyota William Samoei Ruto intervenendo all'evento "Kenya: un grande Paese che guarda al futuro", al Campus della Luiss Guido Carli di Roma. Ruto ha definito il Kenya "una nazione dinamica al centro della trasformazione africana”. Il Paese, ha spiegato, "conta oltre 55 milioni di abitanti, prevalentemente giovani e istruiti, e sta portando avanti importanti riforme". Tra i risultati citati il "rafforzamento delle riserve in valuta estera, la stabilizzazione della moneta, la riduzione dell'inflazione e il ripristino della fiducia da parte degli investitori".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Kenya, Ruto: "Hub africano tra crescita economica, innovazione e integrazione continentale"

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