In Kenya e Italia è stato avviato un programma di accelerazione dedicato alle startup keniote, con una durata di cinque anni. L'iniziativa punta a promuovere la nascita di nuove imprese innovative in Africa attraverso attività di formazione, creazione di community, incubazione e accelerazione. La prima chiamata per le startup sarà aperta il 19 maggio durante l'evento Gitex a Nairobi.

Un programma quinquennale per accelerare la nascita di nuove imprese innovative in Africa attraverso formazione, community, incubazione e accelerazione, con l'apertura della call for startups prevista il 19 maggio al Gitex di Nairobi. E' quanto ha annunciato Harmonic Innovation Group nel corso dell'Italy-Kenya Business Forum di Roma. Gli specifici programmi di accelerazione, sono costruiti sull'esperienza di Startup Africa Roadtrip, l'iniziativa no profit che, anche grazie al supporto di Primo Capital, negli scorsi anni ha già coinvolto 4000 startup, accelerandone 200 e accompagnandone 50 nella fase di scale up. È sulla base di questa sua specifica identità e pregressa esperienza in Africa, che Hig ha riconosciuto in Primo Capital il partner più qualificato per dare rapida esecuzione all'intero piano.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Kenya e Italia danno il via al programma di accelerazione per le startup keniote.

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