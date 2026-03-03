Donne innovatrici e startup rosa | Italia al quarto posto in Europa

In Italia, le donne imprenditrici nel settore delle startup rosa sono al quarto posto in Europa, mentre i progressi nel campo della tecnologia avanzata sono ancora limitati. Le disparità tra uomini e donne si manifestano anche nelle carriere legate ai brevetti e nei percorsi di studio post-laurea e di dottorato, evidenziando una situazione ancora difficile per le professioniste del settore.

Progressi ancora lenti e persistenti disparità nell'imprenditoria deep tech per le donne in Europa, nelle professioni legate ai brevetti e nei percorsi di carriera post-laurea e di dottorato. Li rileva uno studio dedicato alle donne attive nei settori Stem dell'osservatorio dell'Ufficio Europeo dei brevetti (EPO) pubblicato in vista della Giornata internazionale della donna.

Approfondimenti e contenuti su Donne innovatrici

15 milioni di euro per startup innovative; Guida Finanziamenti Invitalia: Come Ottenere Contributi a Fondo Perduto; Culle vuote, tre giovani imprenditrici sfidano il tabù dell'orologio biologico con la prima community per il social freezing; Sostenere le startup per guidare la trasformazione industriale.

Startup, in Italia solo il 13,6% è fondato da donne
In Italia si contano 1,648 le startup innovative con una donna sulla tolda di comando. Nonostante siano in crescita sia il numero di laureate sia i livelli occupazionali femminili, la presenza di ...