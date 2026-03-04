Puglia programmi integrati di agevolazione e contratti di programma | sospesi avvisi pubblici Decisione della giunta regionale Fratelli d' Italia una follia e un danno all' economia pugliese

La Giunta regionale della Puglia ha deciso di sospendere gli avvisi pubblici relativi ai programmi integrati di agevolazione e ai contratti di programma. La comunicazione è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale della Regione. Fratelli d'Italia ha commentato la decisione definendola una follia e un danno all’economia pugliese. La sospensione riguarda le iniziative finanziate con risorse pubbliche destinate a sostenere lo sviluppo economico.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: La Giunta regionale ieri pomeriggio ha approvato una delibera con la quale si sospende la ricezione di nuove istanze a valere sugli avvisi pubblici "Contratti di Programma (CdP)", "Programmi Integrati di Agevolazione (PIA)", "Mini Pacchetti Integrati di Agevolazione (MiniPIA)", "Programmi Integrati di Agevolazione nel settore turistico-alberghiero (PIA Turismo)", "Mini Pacchetti Integrati di Agevolazione nel settore turistico-alberghiero (MiniPIA Turismo)" finanziati con risorse PR Puglia FESR – FSE+ 2021-2027. Il provvedimento nasce dopo un'analisi accurata delle istanze pervenute e dell'ammontare potenziale degli incentivi richiesti e prevedibilmente riconoscibili e dopo aver calcolato le risorse ancora disponibili.