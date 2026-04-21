Kelany | Il centro di Gjader è funzionante Smontate le bugie della sinistra

Durante una recente visita, un rappresentante ha dichiarato che il centro di Gjader è pienamente operativo. Questa affermazione contrasta con le versioni fornite dalla sinistra, che sostiene che il centro abbia fallito. Secondo quanto riferito, i dati e le verifiche svolte durante l’evento smentiscono le narrazioni negative diffuse in Italia, confermando l’effettiva funzionalità della struttura.