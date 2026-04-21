Kelany | Il centro di Gjader è funzionante Smontate le bugie della sinistra
Durante una recente visita, un rappresentante ha dichiarato che il centro di Gjader è pienamente operativo. Questa affermazione contrasta con le versioni fornite dalla sinistra, che sostiene che il centro abbia fallito. Secondo quanto riferito, i dati e le verifiche svolte durante l’evento smentiscono le narrazioni negative diffuse in Italia, confermando l’effettiva funzionalità della struttura.
«Questa nostra visita ha smontato, in ogni punto, la narrazione della sinistra, che racconta, in Italia, di un fallimento smentito dai numeri. Oggi lo abbiamo visto con i nostri occhi: questo modello funziona eccome». Sara Kelany, responsabile immigrazione di FdI, racconta la giornata di ieri, trascorsa insieme alla delegazione del suo partito, in Albania. Ci spiega i motivi di questa visita al Cpr di Gjader della delegazione di FdI? «Il motivo è presto detto: siamo venuti a verificare prima, a testimoniare poi che il Cpr funziona eccome. A differenza di quello che racconta la sinistra nel nostro Paese. Non solo, funziona a pieno regime. E per confermarglielo, le cito due numeri: su 96 posti disponibili, attualmente si trovano a Gjader 82 migranti.🔗 Leggi su Iltempo.it
Notizie correlate
Leggi anche: Migranti in Albania, la verità di Gjader: centro funzionante e 536 profili pericolosi passati da lì. Meloni e FdI smascherano le bugie della sinistra
Leggi anche: Albania, fake news smontate. "Il Cpr di Gjader è pieno, sono passati 536 criminali"
Aggiornamenti e dibattiti
Temi più discussi: Migranti, visita FdI in Albania: l'intervento della deputata Kelany; Migranti, Kelany I centri in Albania funzionano; Mafia. Kelany (FdI): da procuratore De Luca illuminante audizione, vergognoso che Scarpinato non spieghi; Migranti, Kelany I centri in Albania funzionano.
Migranti in Albania, Kelany: Il centro di Gjader è funzionante, smontate le bugie della sinistra«Questa nostra visita ha smontato, in ogni punto, la narrazione della sinistra, che racconta, in Italia, di un fallimento smentito dai numeri. iltempo.it
Migranti, visita FdI in Albania. Kelany: 82 persone su 96 di capienza, Cpr Gjader a pieno regimeLa deputata FdI rimanda al mittente le accuse di spreco di risorse: '180 milioni all'anno è cifra irrisoria per progetto pilota guardato da tutta Europa' ... adnkronos.com
Sara Kelany facebook
Le nostre 6 domande a Scarpinato La squadra Fiore, gli appalti milionari e gli accessi abusivi FdI al Cpr in Albania. Kelany: “No alle balle della sinistra” #edicola #iltempoquotidiano #21aprile x.com