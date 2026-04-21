Albania fake news smontate Il Cpr di Gjader è pieno sono passati 536 criminali

Una delegazione parlamentare di Fratelli d’Italia ha visitato il Cpr di Gjader in Albania con l’obiettivo di verificare le condizioni della struttura e chiarire alcune informazioni circolate nelle ultime settimane. Durante l’ispezione, i rappresentanti hanno constatato che il centro è attualmente occupato da 536 persone e che molte delle notizie diffuse online riguardano specifici aspetti della gestione e della presenza di detenuti. La visita si inserisce nel tentativo di offrire un quadro più preciso della situazione.

Una missione per smentire le fake news sul Cpr in Albania. Una delegazione parlamentare di Fratelli d'Italia va in visita alla struttura di Gjader per scattare una fotografia fedele della situazione e smontare le ricostruzioni parziali fatte circolare negli ultimi mesi. Le verifiche effettuate sul posto raccontano una realtà diversa rispetto a quella descritta dalle opposizioni: il centro «fantasma» in realtà è pianamente operativo, con 82 posti occupati su 96 disponibili (14 vengono mantenuti liberi per far fronte a eventuali emergenze di sicurezza). «Il Cpr di Gjader è pieno e funzionante così come aveva annunciato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni», si legge nella nota diffusa al termine della visita.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Albania, fake news smontate. "Il Cpr di Gjader è pieno, sono passati 536 criminali" Notizie correlate Leggi anche: Migranti in Albania, la verità di Gjader: centro funzionante e 536 profili pericolosi passati da lì. Meloni e FdI smascherano le bugie della sinistra “Da Gjader transitate 536 persone socialmente pericolose”. Il report dal Cpr albaneseQuesta mattina una delegazione di esponenti di Fratelli d’Italia si è recata nel Cpr albanese di Gjader per una visita di controllo, in modo da...