A Roma, la cantante americana ha scelto un modo originale per partecipare a una tradizione locale, lasciando senza monete la Fontana di Trevi. La scena ha attirato l’attenzione di numerosi passanti e ha generato molte reazioni sui social media. La popstar si è fatta notare per il gesto insolito, che ha subito fatto il giro del web, sorprendendo chi la seguiva anche nella capitale italiana.

Roma ha assistito a una scena tanto insolita quanto divertente: Katy Perry, la popstar americana conosciuta in tutto il mondo per hit come Roar e Firework, ha deciso di reinterpretare a modo suo una delle tradizioni più iconiche della Capitale. In visita nella città eterna, la cantante non ha voluto rinunciare al gesto scaramantico di lanciare una monetina nella Fontana di Trevi, quel rituale che secondo la leggenda garantisce il ritorno a Roma. C’era solo un piccolo problema: niente spiccioli nel portafoglio. La soluzione? Decisamente creativa e molto contemporanea. Invece di cercare un tabaccaio o chiedere il resto a qualcuno, Katy Perry ha semplicemente estratto la sua carta di credito e l’ha immersa nelle acque del monumentale capolavoro barocco di Nicola Salvi.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Katy Perry senza spiccioli a Roma: il gesto alternativo alla Fontana di Trevi diventa virale (e spiazza il web)

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