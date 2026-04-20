Durante una visita a Roma, la cantante americana ha scelto di lanciare una carta di credito nella Fontana di Trevi invece delle tradizionali monetine. Il gesto, catturato da diversi utenti sui social media, ha rapidamente fatto il giro del web, attirando l’attenzione di molti che hanno condiviso il video. La scena si è verificata il 20 aprile 2026, durante un soggiorno nella capitale italiana.

Roma, 20 aprile 2026 – Niente monetine, ma una carta di credito: Katy Perry sorprende tutti alla Fontana di Trevi con un gesto che in poche ore è diventato virale. Un gesto ironico che ha subito attirato l’attenzione, dividendo tra chi l’ha trovato divertente e chi lo ha etichettato come fuori luogo. Il rito della Fontana di Trevi. rivisitato dalla star. Alla Fontana di Trevi la tradizione è chiara: lanciare una monetina di spalle per assicurarsi il ritorno a Roma. Ma questa volta la scena è stata decisamente diversa. Katy Perry, trovandosi senza spiccioli, ha deciso di “aggiornare” il rituale: ha estratto una carta di credito e l’ha immersa nell’acqua della fontana, mimando il gesto simbolico del lancio.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Katy Perry alla Fontana di Trevi senza monetine: lancia la carta di credito e il gesto diventa virale

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