Ieri, 18 aprile 2026, una cantante statunitense si è esibita durante un evento privato a Roma, approfittando della visita per fare una passeggiata in città. Durante la sua presenza, è stata immortalata mentre si avvicinava alla Fontana di Trevi e, in un video diventato virale, si vede la cantante utilizzare una carta di credito per toccare l’acqua. La scena ha suscitato molte reazioni sui social, accompagnata da una frase che ha attirato l’attenzione degli utenti.

Ieri 18 aprile 2026 Katy Perry si è esibita ad un evento privato a Roma e ne ha approfittato per fare un giro nella Capitale. La popstar ha condiviso sui social un un carosello nel quale spicca un video in cui “striscia” una carta di credito nell’acqua della fontana di Trevi, augurandosi un po’ di fortuna. Visualizza su Threads Nel video che potete vedere qui sopra Perry, vestita in maniera semplice, con una felpa con cappuccio e occhiali da vista mentre canticchia “qualcuno mi dia un penny”, poi cita uno dei suoi brani, Save as Draft, dice: “Non amo i cambiamenti, ma sento che dovrei buttare qualcosa nella Fontana di Trevi per avere un...🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Katy Perry alla Fontana di Trevi: striscia la carta di credito nell’acqua, il video virale e la frase che incuriosisce

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