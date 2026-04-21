Una cantante statunitense, in visita a Roma per un evento privato, ha deciso di avvicinarsi alla Fontana di Trevi senza gettare monetine. Invece di seguire la tradizione, ha usato la carta di credito per esprimere un desiderio, riprendendo il gesto in un video che è subito diventato virale sui social media. La scena ha attirato l'attenzione di molti, suscitando commenti e condivisioni online.

Come immortala un video che sta facendo il giro del web, e che lei stessa ha rilanciato in un carosello Instagram, la star americana, a Roma per lavoro, si è avvicinata alla Fontana e non avendo monetine con sé ha immerso in acqua la propria carta, lasciandola appoggiata sul fondo per qualche secondo. «Ragazzi ve l’avevo detto che sentivo il bisogno di fare qualcosa per attirarmi un po’ di fortuna» ha detto alle persone che erano con lei, prima di riappropriarsi del proprio bene. Un gesto ironico che potrebbe essere preso ad esempio da molti (ammesso che la carta non ne risenta), anche se non è detto che funzioni, visto che la tradizione vuole che le monetine non vengano riprese ma affidate alle acque del monumento per sempre.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Katy Perry alla Fontana di Trevi senza monetine: usa la carta di credito per esprimere un desiderio (e il video è virale)

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