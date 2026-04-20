Nella serata di ieri, una cantante statunitense è stata vista camminare tra le vie del centro storico di Roma indossando un abbigliamento semplice e senza attirare l’attenzione. Durante una visita alla Fontana di Trevi, ha preferito usare una carta di credito al posto delle tradizionali monetine. Un video mostra l'artista mentre si avvicina alla fontana senza particolari apparecchiature in mano.

Katy Perry, la popstar americana conosciuta in tutto il mondo, è stata avvistata tra le vie del centro storico di Roma nella serata di ieri con un look volutamente anonimo: felpa con cappuccio e atteggiamento discreto nel tentativo di passare inosservata. Un tentativo riuscito solo parzialmente, perché nel giro di poche ore la sua presenza è diventata virale sui social, tra video e fotografie condivise rapidamente dai fan presenti. La cantante si è concessa un breve ma intenso giro turistico, scegliendo alcune delle tappe immancabili della Città Eterna. Tra queste, l’immancabile Fontana di Trevi, simbolo per eccellenza dei desideri espressi dai visitatori di tutto il mondo, come una vera turista.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Katy Perry a Roma, niente monetine: usa la carta di credito nella Fontana di Trevi (VIDEO)

Notizie correlate

Leggi anche: Roma, Katy Perry lancia la carta di credito nella Fontana di Trevi

“Non ho monete”, Katy Perry lancia la carta di credito nella Fontana di TreviKaty Perry, senza monetine a disposizione, ha lanciato la carta di credito nella Fontana di Trevi: il gesto è diventato virale Katy Perry è arrivata...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Katy Perry, vacanze romane: show alla Nuvola, la carta di credito alla Fontana di Trevi e San Pietro; Cosa ci fa Katy Perry a Roma? Tutti i dettagli - Radio Globo; Roma, Katy Perry a corto di spiccioli: lancia la carta di credito nella Fontana di Trevi; Katy Perry a Roma: San Pietro, la carta di credito alla Fontana di Trevi e lo show alla Nuvola.

Katy Perry a Roma: San Pietro, la carta di credito alla Fontana di Trevi e lo show alla NuvolaArrivata in gran segreto con un volo privato da New York, la cantautrice si è concessa un tour notturno tra le strade e le piazze del centro storico ... rainews.it

Katy Perry, il desiderio alla Fontana di Trevi si paga con la carta di creditoLa popstar turista a Roma: sprovvista della classica monetina, ha deciso di fare l'upgrade al rito alla Fontana di Trevi ... iodonna.it

la Repubblica. . Katy Perry scherza a Roma, davanti alla Fontana di Trevi. Pur essendo a corto di spiccioli, la pop star americana non ha voluto rinunciare al tradizionale rito del lancio della monetina, lanciando la sua carta di credito nelle acque del monument - facebook.com facebook

Katy Perry senza monetine, a Fontana di Trevi 'usa' la carta di credito. La pop star americana, in visita a Roma, non rinuncia al rituale lancio #ANSA x.com