Katy Perry a Roma per il rito della monetina nella Fontana di Trevi ma lei ci immerge la carta di credito
Una cantante americana si trova a Roma e si ferma davanti alla Fontana di Trevi, dove tradizionalmente si gettano monete per esaudire un desiderio. Tuttavia, invece di usare le monete, si vede che immerge una carta di credito nella fontana. La scena è stata immortalata da alcuni passanti, mentre cercava di rispettare la consuetudine in modo diverso rispetto al passato. La cantante si trova in visita per alcuni giorni nella capitale italiana.
La cantante americana turista a Roma per alcuni giorni, si fa immortalare davanti alla Fontana di Trevi mentre cerca disperatamente monete da gettarci dentro. Poi dopo poco decide di inserirci la sua carta di credito.🔗 Leggi su Fanpage.it
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