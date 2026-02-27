Kate Moss torna in passerella a Milano per Gucci

Kate Moss ha partecipato alla sfilata di Gucci durante la settimana della moda a Milano. La modella inglese, 52 anni, ha concluso la presentazione del debutto di Demna come direttore creativo del brand. La sua presenza ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media presenti all’evento. La passerella si è svolta nella capitale della moda italiana, con Moss sul catwalk in un look firmato Gucci.

Kate Moss torna in passerella per la settimana della moda a Milano. La super modella inglese, 52 anni, ha chiuso la sfilata dell'atteso debutto di Demna da Gucci. Kate ha indossato un abito nero scintillante con una profonda scollatura sulla schiena.