Karaoke night - canta che ti passa

La serata si anima con il karaoke, dove le persone si riuniscono per cantare insieme tra una canzone e l’altra. L’ambiente è informale e pieno di energia, con amici e sconosciuti che si alternano sul palco o si ascoltano tra un brano e il successivo. Tavoli condivisi e musica dal vivo creano un’atmosfera vivace, rendendo il momento di svago semplice e spontaneo.

La serata prende ritmo, tra una strofa e un ritornello cantato insieme.Un’atmosfera leggera e viva, fatta di persone, musica e tavoli condivisi.Da ARTE, ristorante-pizzeria e galleria d’arte, il piacere della tavola incontra quello di stare insieme: pizza, cucina e dolci pensati per tutti, anche.🔗 Leggi su Baritoday.it Sanremo 2026 - Ermal Meta canta Stella stellina Notizie correlate Canta che ti passa(Adnkronos) – "Italiani popolo di santi, poeti e navigatori" ma soprattutto di cantanti, verrebbe da dire guardando l'attuale stagione tv. Salvini canta “Maledetta Primavera” al karaoke: il caso mediatico che divide i socialUn video girato a tarda sera in un locale di Cortina d’Ampezzo è diventato virale in poche ore: Matteo Salvini al karaoke canta “ Maledetta primavera... Contenuti utili per approfondire Si parla di: I migliori momenti karaoke al cinema; Da un bar a fenomeno di massa: il Karaoke Itinerante di Giacomo Aicardi è la nuova colonna sonora della movida savonese.