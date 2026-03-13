Canta che ti passa

In questa stagione televisiva, si nota una forte presenza di cantanti italiani, confermando il detto che il paese è un popolo di santi, poeti e navigatori, ma anche di artisti musicali. La loro presenza si distingue nel palinsesto televisivo, attirando l’attenzione del pubblico e riempiendo gli schermi con musica e performance dal vivo. La scena musicale italiana sembra essere protagonista di questa stagione televisiva.

(Adnkronos) – "Italiani popolo di santi, poeti e navigatori" ma soprattutto di cantanti, verrebbe da dire guardando l'attuale stagione tv. Proseguendo una tendenza in atto da qualche anno, i palinsesti 2025-2026 sono zeppi di programmi a sfondo musicale, tanto che Rai e Mediaset hanno rispolverato anche format storici come 'Canzonissima' (che prenderà il via sabato 21 marzo su Rai1 contro il Serale di 'Amici' su Canale 5) e il Karaoke (che diventerà 'Super Karaoke' con la conduzione di Michelle Hunziker). Ma la lista è ben più lunga: il festival di Sanremo, che ha ritrovato forza e pubblico giovane, si è... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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