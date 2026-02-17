Salvini canta Maledetta Primavera al karaoke | il caso mediatico che divide i social
Matteo Salvini ha cantato “Maledetta Primavera” al karaoke in un locale di Cortina d’Ampezzo, scatenando un acceso dibattito sui social. Il video, ripreso durante una serata tra amici, ha fatto il giro del web in poche ore, dividendo gli utenti tra chi approva e chi critica l’episodio. La registrazione mostra il leader della Lega coinvolto in un momento di svago, mentre intona il famoso brano degli anni Settanta.
Un video girato a tarda sera in un locale di Cortina d’Ampezzo è diventato virale in poche ore: Matteo Salvini al karaoke canta “ Maledetta primavera ”. Il vicepremier, in città per le Olimpiadi invernali, si è esibito davanti ad amici e sostenitori sulle note del celebre brano di Loretta Goggi. Le immagini hanno acceso commenti e reazioni sui social, tra ironia e critiche. Non è solo un momento di svago: è un caso di studio mediatico. Il fatto è avvenuto il 14 febbraio 2026 in un locale del centro di Cortina d’Ampezzo, in provincia di Belluno. Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, si trovava nella località dolomitica da alcuni giorni in occasione dei Giochi olimpici invernali. 🔗 Leggi su Screenworld.it
In effetti “Maledetta primavera” potrebbe essere l’inno a chi viaggia con 200 minuti di ritardo sull’Alta Velocità. Che fretta c’era Buona domenica. - facebook.com facebook
