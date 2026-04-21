Juventus U20- Fiorentina 1-2 | beffa nel finale per i bianconeri a Vinovo

La partita tra la Juventus U20 e la Fiorentina si è conclusa con la vittoria dei toscani per 2-1, in una sfida disputata a Vinovo. La Juventus, che cercava punti utili in una fase cruciale del campionato, ha subito un gol decisivo nel finale, condannando i padroni di casa a una sconfitta inattesa. La gara ha visto i bianconeri cercare di mantenere il passo, ma alla fine sono stati superati dagli avversari.

Doveva essere una partita da conferme per la Juventus U20, soprattutto in un momento così delicato della stagione, sempre più vicino alla conclusione del campionato e alla corsa verso i playoff. A Vinovo cala il gelo dopo la sconfitta che lascia più di un rimpianto: i bianconeri cadono 1-2 contro la Fiorentina al termine di un match intenso e ricco di occasioni. Al Juventus Training Center di Vinovo la squadra di Simone Padoin parte determinata, crea occasioni e alla mezz’ora di gioco trova il vantaggio firmato dal nostro capocannoniere, Arman Durmisi. Nonostante la prestazione complessivamente positiva, i bianconeri pagano alcuni episodi sfavorevoli e la poca cattiveria sotto porta.🔗 Leggi su Stilejuventus.com Notizie correlate U20, Lazio-Juventus 2-2: beffa nel finale per i bianconeriLa Juventus Under 20 torna dalla trasferta laziale con un pareggio che lascia molto rammarico per la squadra di Mister Padoin. U20 Juventus-Genoa 3-0: bianconeri dominanti, decidono Durmisi, Merola e MonteroLa Juventus di mister Padoin conquista una vittoria importantissima contro il Genoa, dopo tre risultati negativi consecutivi, imponendosi 3-0 al... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: U20 | Juventus-Fiorentina | La partita; Tabellino partita Juventus U20 vs Fiorentina U20; Gallery | U20 | Juventus-Fiorentina; U20 | Juventus-Fiorentina | Il tabellino. Juventus-Fiorentina U20, le formazioni ufficiali del matchQueste le formazioni ufficiali di Juventus-Fiorentina, match valido per la 34 esima giornata del campionato Primavera 1, in programma oggi a Vinovo a partire dalle 11:00: Juventus: Radu, ... tuttojuve.com Juventus-Fiorentina U20 1-2, bianconeri k.o a Vinovo e fuori dalla zona playoff90'+6 - Finisce qui!! La Juventus perde in casa 1-2 contro la Fiorentina e resta ancora fuori dalla zona playoff. I bianconeri hanno diverse occasioni per andare a segno, sia nel primo tempo ... tuttojuve.com Un invito speciale per i nostri ragazzi La Juventus U20 vola in Finale di Coppa Italia Primavera Un’occasione unica per vivere dal vivo una grande serata di calcio giovanile, insieme alle famiglie e a tutta la nostra società Arena Civica Gianni Br facebook Juventus U20 – Stagione 2025/26 (finora) 44 partite 17 vittorie 13 pareggi 14 sconfitte 9º posto in campionato 26º posto in UEFA Youth League (eliminata al primo turno) Coppa Italia Primavera (Finale ) x.com