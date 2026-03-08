U20 Juventus-Genoa 3-0 | bianconeri dominanti decidono Durmisi Merola e Montero

La squadra under 20 della Juventus ha battuto il Genoa 3-0 in una partita giocata con ritmo e sicurezza. Durmisi, Merola e Montero hanno segnato i gol che hanno deciso l'incontro, mentre i bianconeri hanno dominato l’intera sfida. La vittoria arriva dopo tre sconfitte consecutive e rappresenta un risultato importante per il gruppo allenato da mister Padoin.

La Juventus di mister Padoin conquista una vittoria importantissima contro il Genoa, dopo tre risultati negativi consecutivi, imponendosi 3-0 al termine di una gara controllata già dai primi minuti. I bianconeri fin da subito partono con il piede giusto con tre reti nella prima mezz'ora di gioco, per poi gestire con tranquillità e sicurezza il resto dell'incontro. A segno Durmisi, Merola (grande protagonista della gara) e Montero. Primo tempo: la Juventus già da subito padrona del gioco. L'approccio della Juventus alla partita è subito concreto e aggressivo. Dopo appena cinque minuti i bianconeri trovano il gol del vantaggio: Leone avanza centralmente senza essere contrastato e serve in profondità la nostra punta Arman Durmisi, che salta il portiere con freddezza e mette in rete la palla per l'1-0.