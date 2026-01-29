Continassa Juve | Joao Mario sempre più vicino all’addio Si raffredda la pista Kolo Muani

Nella Continassa si fanno i conti con i futuri cambiamenti. Joao Mario si avvicina sempre di più alla separazione dalla Juventus, mentre la pista Kolo Muani si raffredda. La società lavora per definire la rosa in vista delle prossime partite, tra infortuni e recuperi ancora da completare.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Giornata importante per il mercato della Juventus: Joao Mario è sempre più vicino all’addio con l’Espanyol che si candida ad accoglierlo in Spagna. La pista Kolo Muani si raffredda con il Tottenham che vorrebbe trattenerlo. Spuntata anche la suggestione Jhon Duràn. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

La trattativa per portare Kolo Muani alla Juventus si fa sempre più difficile.

Resta aggiornato sulle ultime novità di calciomercato della Juventus: da McKennie e Cristante che potrebbero scambiare club, alla continua attenzione per Frattesi e l’addio di Joao Mario.

Argomenti discussi: Juventus, tra Chiesa e Maldini spunta Gboho: il punto sull'esterno e sul mercato in uscita. Joao Mario e Adzic possono salutare?; Juventus have decided what to do with Joao Mario; Il nuovo Lobotka, le basi per Kessie-Senesi, Mingueza e l'idea da Roma: Ottolini per il futuro Juve; Juventus, una settimana alla fine del mercato: cosa può succedere in uscita. Occhio a Joao Mario, Gatti e Koopmeiners.

