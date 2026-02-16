Federica Brignone ha confessato di desiderare di fare un viaggio, dopo aver conquistato due medaglie d’oro a Cortina. La campionessa si è mostrata felice e stanca, circondata dai tifosi che la ricercano per un autografo o un selfie. Durante l’intervista, ha anche spostato l’attenzione sulla sua vita privata, rivelando di essere fidanzata con James Mbaye.

“Il mio sogno per ora è di fare un viaggio”. Stanca e Felice, con le due medaglie d’oro al collo e i tifosi impazziti a Cortina che vanno a caccia di un autografo o un selfie con la tigre. Così si è presentata Federica Brignone alla conferenza stampa a Casa Italia dove ha raccontato le emozioni della sua Olimpiade, mentre cresce il gossip sulla presenza in tribuna sulle Tofane del presunto fidanzato. Magari quella voglia di viaggiare è legata proprio a lui. Si tratterebbe di James Mbaye, Alto 196 centimetri, quasi 36 anni come Federica, Mbaye ha alle spalle un passato come sportivo, prima di approdare al mondo della moda. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Brignone: “Vorrei fare un viaggio” Spunta il fidanzato: è James Mbaye

Federica Brignone ha portato a casa due medaglie d’oro alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, e questa volta il motivo della sua vittoria non riguarda solo lo sci.

Federica Brignone ha annunciato di aver iniziato una relazione con James Mbaye, il modello senegalese che ha sostenuto la campionessa durante le Olimpiadi di Milano Cortina.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.